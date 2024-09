Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 43,69 EUR.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:59 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 43,69 EUR. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,82 EUR. Bei 43,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 648 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,00 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 30,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,63 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Am 14.08.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 5,52 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 3,08 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,38 Prozent auf 173,92 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2024 21,67 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

