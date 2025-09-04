Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagvormittag ins Plus
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 66,43 EUR.
Um 09:04 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 66,43 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 66,43 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 66,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.710 Tencent-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (42,39 EUR). Mit Abgaben von 36,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,59 CNY.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,85 CNY in den Büchern stehen haben wird.
