Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag im Aufwind

Tencent im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 72,43 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 16:04 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 72,43 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,54 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 741 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 3,53 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 58,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Tencent im Jahr 2025 27,13 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus