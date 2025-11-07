Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 1,5 Prozent auf 70,31 EUR ab.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:18 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 70,31 EUR abwärts. Bei 70,31 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 70,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 13 Tencent-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 6,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 35,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Tencent die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,15 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

