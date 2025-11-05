Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 70,49 EUR zu.

Um 16:04 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 70,49 EUR zu. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,50 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.884 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 08.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 54,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,14 CNY je Tencent-Aktie.

