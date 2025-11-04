Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Tencent

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 70,06 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 70,06 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 69,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,70 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.076 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,76 Prozent.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,58 CNY ausgeschüttet werden.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 27,12 CNY in den Büchern stehen haben wird.

