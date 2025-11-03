DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Aktie im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag billiger

03.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 69,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
69,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:16 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 69,81 EUR ab. Bei 69,81 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,15 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 532 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,71 EUR. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 34,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,58 CNY belaufen.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 27,12 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

mehr Analysen