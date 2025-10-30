DAX24.082 -0,2%Est505.669 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1561 -0,4%Öl64,26 -1,0%Gold3.968 +0,6%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
So bewegt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

30.10.25 12:04 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 72,23 EUR ab.

Das Papier von Tencent befand sich um 11:34 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 72,23 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 71,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,55 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 447 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,82 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 58,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,52 HKD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 27,05 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

