Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,63 EUR.

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,63 EUR an der Tafel. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,03 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 71,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,03 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.123 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,58 CNY je Tencent-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,05 CNY je Tencent-Aktie.

