Profil
Notierung im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

29.10.25 12:04 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie kam im Frankfurt-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,63 EUR.

Die Tencent-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,63 EUR an der Tafel. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,03 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 71,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,03 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.123 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,58 CNY je Tencent-Aktie.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,05 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

