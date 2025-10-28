DAX24.263 -0,2%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,64 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Notierung im Blick

Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit Verlusten

28.10.25 09:22 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 71,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
71,39 EUR -1,74 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 71,33 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 71,33 EUR. Bei 71,39 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 98 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,13 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 35,92 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,58 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,05 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

