So bewegt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Mittag auf rotem Terrain

28.10.25 12:04 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 71,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
71,39 EUR -1,74 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:01 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 71,40 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,00 EUR ab. Bei 71,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 518 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 4,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,71 EUR am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,58 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,05 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

