Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag im Minus

Kurs der Tencent

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 71,39 EUR ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 71,39 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.561 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,98 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,58 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,05 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

