Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,4 Prozent auf 71,39 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 71,39 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.561 Tencent-Aktien umgesetzt.
Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,98 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,58 CNY belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 173,92 Mrd. HKD umgesetzt.
Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,05 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie
Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht
Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus
Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tencent
Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd
Analysen zu Tencent Holdings Ltd
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
|14.07.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|21.06.2011
|Tencent kaufen
|Asia Investor
|10.02.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen