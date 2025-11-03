Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 70,39 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 70,39 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 70,39 EUR zu. Mit einem Wert von 70,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.738 Tencent-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Gewinne von 6,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,07 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 27,12 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus