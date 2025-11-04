Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 69,96 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 11:36 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 69,96 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,70 EUR nach. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 69,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 667 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,58 CNY.

Am 13.08.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,12 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

