Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 70,23 EUR.

Die Tencent-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 70,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 70,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,50 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.030 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,58 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,14 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

