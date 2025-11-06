Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 71,60 EUR.
Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 12:02 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 72,16 EUR. Bei 71,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 893 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 4,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 36,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,58 CNY aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,15 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
