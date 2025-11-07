Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Tencent im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 70,09 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 70,09 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 69,62 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,50 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.942 Tencent-Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 6,99 Prozent wieder erreichen. Bei 45,71 EUR fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,58 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,15 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

