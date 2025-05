Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tencent. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,3 Prozent auf 60,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 60,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 5.310 Stück.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 8,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 50,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,48 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 19.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,05 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 186,49 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167,77 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,00 CNY je Aktie belaufen.

