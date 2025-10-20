Tencent Aktie News: Tencent am Montagnachmittag mit Aufschlag

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.991 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
20.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Tencent zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 69,79 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,0 Prozent auf 69,79 EUR. Bei 69,79 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 69,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.312 Tencent-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 7,45 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,51 Prozent.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,60 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,09 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,95 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

