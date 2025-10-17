Tencent Aktie News: Tencent am Mittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 66,33 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 66,33 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 65,91 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 66,65 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.021 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,96 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

