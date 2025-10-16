Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 68,25 EUR.
Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 15:56 Uhr um 1,4 Prozent auf 68,25 EUR nach. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,01 EUR ab. Bei 68,39 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.656 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,88 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 33,03 Prozent wieder erreichen.
Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,96 CNY je Tencent-Aktie.
