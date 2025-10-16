Tencent Aktie News: Tencent gibt am Donnerstagvormittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 68,40 EUR.

Die Tencent-Aktie musste um 08:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 68,40 EUR abwärts. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,01 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,39 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 849 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,63 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 vorlegen. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,96 CNY je Tencent-Aktie.

