Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Donnerstagmittag ins Minus

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,70 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 68,70 EUR. Im Tief verlor die Tencent-Aktie bis auf 68,01 EUR. Bei 68,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.946 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 8,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,47 Prozent.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,96 CNY fest.

