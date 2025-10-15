Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 69,73 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 16:03 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,8 Prozent auf 69,73 EUR. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,21 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.668 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Tencent-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,96 CNY je Aktie.

