Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,97 EUR.

Um 09:14 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,97 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 69,97 EUR. Mit einem Wert von 69,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 850 Stück.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 53,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 199,09 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tencent.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,96 CNY je Aktie.

