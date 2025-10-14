DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.558 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,25 -1,8%Gold4.132 +0,5%
So bewegt sich Tencent

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Dienstagnachmittag ins Minus

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 68,98 EUR.

Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:54 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 68,98 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 68,45 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.630 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 33,74 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,96 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

