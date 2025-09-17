Tencent Aktie News: Tencent fällt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 68,92 EUR abwärts.

Die Tencent-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 68,92 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 68,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,24 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 7.634 Aktien.

Am 17.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 4,47 Prozent wieder erreichen. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,23 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 55,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,52 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,86 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

