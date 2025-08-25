Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 67,35 EUR.

Das Papier von Tencent befand sich um 16:02 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,7 Prozent auf 67,35 EUR ab. Bei 67,01 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 67,79 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.248 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 67,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 0,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 58,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 173,92 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,83 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

