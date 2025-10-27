DAX24.232 ±-0,0%Est505.698 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,74 +5,8%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.973 +0,5%Euro1,1643 +0,1%Öl65,62 -0,1%Gold4.031 -1,2%
Kursentwicklung

Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittag an Fahrt

27.10.25 12:04 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,3 Prozent auf 72,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
72,60 EUR 1,67 EUR 2,35%
Um 12:03 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 72,56 EUR. Bei 72,58 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,54 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.203 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,71 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,58 CNY aus.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,05 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

