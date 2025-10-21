Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 70,24 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 70,24 EUR. Bei 70,51 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,42 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.608 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Abschläge von 34,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,60 CNY aus.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,06 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

