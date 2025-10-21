DAX24.312 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.260 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Aktienkurs aktuell

Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Dienstagmittag vor

21.10.25 12:05 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktie von Tencent zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 70,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
70,25 EUR 0,52 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tencent konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 70,24 EUR. Bei 70,51 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,42 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.608 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Abschläge von 34,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,60 CNY aus.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,06 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen