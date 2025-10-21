Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 70,51 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 70,51 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 70,51 EUR. Bei 70,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 985 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 6,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,18 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,60 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 5,52 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 199,09 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,92 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,06 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

