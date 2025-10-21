Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Tencent im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Tencent. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 69,70 EUR.

Mit einem Kurs von 69,70 EUR zeigte sich die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel um 16:02 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 70,51 EUR. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,70 EUR ab. Mit einem Wert von 70,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.336 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR. Abschläge von 34,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,60 CNY ausgeschüttet werden.

Am 13.08.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Tencent rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,06 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

NVIDIA-Konkurrent Baidu setzt auf eigene Chips, Alibaba gewinnt Großkunden für seine KI-Chips

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?