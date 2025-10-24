Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,92 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,92 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 70,92 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 70,60 EUR. Bisher wurden heute 595 Tencent-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit Abgaben von 35,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,60 CNY.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,06 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus