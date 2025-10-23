Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Tencent

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 70,25 EUR zu.

Das Papier von Tencent konnte um 15:56 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 70,25 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,30 EUR aus. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.086 Tencent-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,75 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 34,94 Prozent sinken.

Tencent-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,50 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,60 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,09 Mrd. HKD – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tencent.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,06 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

