Tencent Aktie News: Tencent büßt am Mittwochnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 69,25 EUR.

Um 15:58 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 69,25 EUR ab. Die Tencent-Aktie sank bis auf 68,51 EUR. Mit einem Wert von 69,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.706 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,60 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 199,09 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tencent.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,06 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

