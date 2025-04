Tencent Aktie News: Tencent fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 54,50 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 54,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 54,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,04 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.817 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 17,74 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,27 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 26,12 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,48 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 19.03.2025. Es stand ein EPS von 6,05 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 HKD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 186,49 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 167,77 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Tencent dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,06 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

SoundHound-Aktie geht steil: Tencent-Deal sorgt für Fantasie

Neuer Hoffnungsträger für Apple-Aktie: Wie Alibaba bei der China-Wende helfen soll

Mag 7 mit NVIDIA und Tesla vs. Terrific 10 um Alibaba, Xiaomi, BYD & Co: Das sind die Top-Tech-Aktien aus China