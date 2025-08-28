Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Tencent

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,28 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 16:04 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 66,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 66,28 EUR. Mit einem Wert von 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.001 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 2,43 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 42,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,04 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,83 CNY je Tencent-Aktie.

