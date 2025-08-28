DAX23.973 -0,3%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.425 -0,5%Nas21.422 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
So bewegt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit Kursplus

29.08.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 66,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
66,26 EUR 0,36 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tencent konnte um 16:04 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 66,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 66,28 EUR. Mit einem Wert von 66,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.001 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 67,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 2,43 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 42,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,04 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,59 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,83 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
