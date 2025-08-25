Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag gefragt

Tesco im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 4,30 GBP.

Die Tesco-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 4,30 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesco-Aktie bisher bei 4,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,34 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325.489 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 27,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,141 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,274 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

