Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 4,23 GBP.

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,23 GBP. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,23 GBP ab. Bei 4,24 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.640 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,34 GBP erreichte der Titel am 02.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 26,61 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 07.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,274 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

