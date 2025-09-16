Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt konnte die Aktie von Tesco zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,41 GBP.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:04 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,41 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,42 GBP. Bei 4,42 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 90.365 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,93 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit Abgaben von 29,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,275 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach