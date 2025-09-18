DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,98 -0,8%Gold3.657 +0,3%
Aktienkurs aktuell

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag auf grünem Terrain

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,35 GBP.

Die Tesco-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,35 GBP. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,35 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.689.524 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. 2,27 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,67 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,276 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst

