Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,35 GBP.

Die Tesco-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,35 GBP. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,35 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.689.524 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. 2,27 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,67 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2026 wird am 02.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,276 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach