Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,36 GBP.
Das Papier von Tesco legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,36 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,32 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.559.231 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,45 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Abschläge von 28,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,277 GBP je Tesco-Aktie.
