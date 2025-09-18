DAX23.750 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,12 -0,6%Gold3.656 +0,3%
So entwickelt sich Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Vormittag

19.09.25 09:27 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Vormittag

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,00 EUR -0,10 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,31 GBP ab. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,31 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 336.946 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,16 Prozent. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 38,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,276 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen