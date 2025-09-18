Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Vormittag

So entwickelt sich Tesco

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,31 GBP abwärts.

Das Papier von Tesco befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 4,31 GBP ab. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,31 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 336.946 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,16 Prozent. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 38,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 07.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,276 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach