Blick auf Tesco-Kurs

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag in Rot

20.10.25 16:09 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,41 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR -0,05 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,41 GBP abwärts. Bei 4,35 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.787.355 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,56 GBP. Gewinne von 3,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit Abgaben von 29,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

mehr Analysen