Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 4,41 GBP ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP. Bei 4,35 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.349.445 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,56 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 29,56 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

