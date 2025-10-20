Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 4,36 GBP.

Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 4,36 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,36 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,40 GBP. Zuletzt wurden via London 213.596 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,56 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 40,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

