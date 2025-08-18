DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.706 +2,1%Nas21.440 +1,6%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,64 ±-0,0%Gold3.373 +1,0%
Kursentwicklung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag im Minusbereich

22.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,27 GBP. Bei 4,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.022.952 Tesco-Aktien.

Bei 4,32 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,140 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,272 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
