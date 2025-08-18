Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP.
Um 15:53 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,30 GBP ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,27 GBP. Bei 4,32 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.022.952 Tesco-Aktien.
Bei 4,32 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,140 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,272 GBP je Aktie.
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
