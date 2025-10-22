Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag behauptet

So bewegt sich Tesco

Die Aktie von Tesco zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 4,43 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Tesco-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,43 GBP. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,44 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,43 GBP. Bei 4,44 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 142.815 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,56 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 42,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

