Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,44 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 4,44 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,45 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,43 GBP ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,45 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.259.616 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 4,56 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 30,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

