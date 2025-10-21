Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,44 GBP.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 4,44 GBP. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,45 GBP. Mit einem Wert von 4,45 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.239.905 Tesco-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,56 GBP erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,63 Prozent wieder erreichen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,10 Prozent.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach